Lisboa fecha com menor queda da Europa. EDPR e BCP pressionaram

O PSI-20 encerrou a perder 0,72%, para os 5.521,86 pontos, sendo Lisboa, no entanto, a praça europeia menos penalizada.Das 19 cotada do índice, apenas seis fecharam positivas, enquanto as restantes 13 terminaram o dia no vermelho.A EDP Renováveis liderou as quedas, com um tombo de 2,2%, para 18,22 euros, no dia em que anunciou a conclusão da venda de cinco parques eólicos em Portugal à Onex , um negócio anunciado em julho. O braço verde do grupo EDP acompanhou a tendência negativa do setor na Europa.Ainda com quedas acima de 2% surgem a Sonae (-2,14%, para 1,007 euros) e a Pharol (-2,01%, para 0,0879 euros).O BCP, por seu turno, caiu 1,9%, fechando nos 0,15 euros, ainda penalizado pelo impacto das provisões que o polaco Bank Millenium constituiu devido ao contencioso sobre créditos concedidos em francos suíços.Na área energética, além da EDPR, a Greenvolt cedeu 1,36%, a Galp caiu 1,23% e a EDP cedeu 0,36%. Já a REN escapou à onda vermelha e ganhou 0,20%.Pela positiva o destaque foi para a Semapa, que avançou 2,06%, até aos 11,88 euros.A limitar os estragos no índice estiveram ainda a Jerónimo Martins, que subiu 0,66% para 21,38 euros, Ramada (+0,56%), Corticeira Amorim (+0,39%) e CTT (+0,12%), tendo a empresa postal indicado hoje que recebeu manifestações de interesse para a entrada de um novo acionista No caso da dona do Pingo Doce, a notícia de que não irá entrar no capital da colombiana Justo & Bueno foi bem recebida, tendo a cotada liderada por Pedro Soares dos Santos visto o CaixaBank/BPI manter o preço-alvo.(Noticia atualizada)