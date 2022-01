Banco CTT recebe “manifestações de interesse” para entrada de novo acionista

Os CTT receberam manifestações de interesse sobre uma potencial aquisição de uma "participação qualificada minoritária no capital do Banco CTT". A indicação foi feita na manhã desta sexta-feira através de uma nota à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), face à notícia avançada pelo Jornal Económico.Nesta curta nota, os Correios "salientam estarem sempre atentos a oportunidades de mercado". Os CTT indicam que "as partes têm desenvolvidos contactos a esse propósito", referindo-se à potencial operação da participação no banco, mas notam que as conversações estão "numa fase preliminar". Não são feitas referências aos interessados nesta potencial aquisição.Os CTT referem que irão manter os reguladores e o mercado "informados de qualquer desenvolvimento relevante", salientando que "neste momento se afigura prematuro".Na edição desta sexta-feira, o Jornal Económico avançou que a empresa de correios estaria a negociar uma participação de 30%, apontando a Una Seguros como um dos interessados. O semanário avançava ainda que a operação seria feita através de um aumento de capital no banco CTT, que permitiria a entrada do novo investidor.Os títulos dos CTT estão a negociar em terreno positivo, numa sessão em que o PSI-20 negoceia em queda. Os títulos dos CTT valorizam 1,09% para 4,18 euros por ação.