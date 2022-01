EDP Renováveis completa venda à Onex de parque eólico em Portugal

. Destes, três encontram-se em operação desde 2018-19

Leia Também EDP vende portefólio eólico em Portugal com 221 MW por 530 milhões

A EDP Renováveis anunciou esta manhã que completou a venda à Onex Renewables de um portefólico eólico localizado em Portugal, de capacidade de 221 MW e com um Enterprise Value de 534 milhões de euros, indica um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.A operação tinha sido anunciada em julho do ano passado, contudo só agora ficou concluída. "As condições precedentes à transação estavam verificadas a 31 de dezembro de 2021, e a conclusão financeira da transação foi agora finalizada", explica a elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrade.Em causa estão cinco parques eólicos, com a capacidade de 96 MW e os dois restantes, representando 125 MW, começaram a operar no passado mês de dezembro."Esta transação irá contribuir com 534 milhões de euros de encaixe de Rotação de ativos e está inserida no contexto do programa de Rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021- 25 anunciado no Capital Markets Day da EDPR, permitindo à EDPR acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", indica o comunicado.