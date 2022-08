Greenvolt vende 98 MW de ativos eólicos e solares na Polónia à Iberdrola por 155 milhões

Leia Também Greenvolt entra no mercado islandês com parque eólico de 90 MW

A Greenvolt – Energias Renováveis anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo para vender à Iberdrola um portfólio de ativos solares e eólicos num total de 98 MW na Polónia por 155 milhões de euros, estando ainda pendente das habituais aprovações regulatórias, avançou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Esta é a "primeira alienação da Greenvolt desde o IPO", refere a empresa liderada por João Manso Neto.O acordo foi celebrado através da Augusta Energy, uma joint-venture a 50% entre a KGAL, uma gestora de ativos alemã, e a V-Ridium Group, empresa detida a 100% pela Greenvolt. Em causa está a venda à elétrica espanhola de dois parques eólicos com uma capacidade total de 50 MW e seis parques solares com 48 MW, estando ambos abrangidos por um contrato de aquisição de energia (PPA ou Power Purchase Agreement) com a T-Mobile Polska por um período de 15 anos, a partir de 2023. ESte acordo tinha já sido anunciado em abril.A transação com a Iberdrola avalia os ativos detidos pela Augusta Energy na Polónia em 155 milhões de euros, o que se traduz num valor por MW de 1,57 milhões de euros, refere o mesmo comunicado."Esta alienação vem demonstrar a capacidade que temos em desenvolver, construir e gerar valor com os projetos em que investimos através da estratégia de rotação de ativos que definimos", diz Manso Neto. "A transação que hoje anunciamos, com um player de relevância à escala europeia, é reveladora do enorme apetite que há por ativos como estes, nomeadamente no mercado polaco", acrescenta o CEO da Greenvolt.A par da produção de energia a partir de biomassa, utilizando resíduos florestais, agroflorestais e urbanos, em Portugal e no Reino Unido, a Greenvolt é promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos de grande dimensão (utility-scale), com atuação em vários mercados europeus e no mercado americano. A empresa está também presente no segmento de geração energética renovável distribuída, estando atualmente presente nos mercados português e espanhol.A Greenvolt conta com um pipeline de projetos de 6,6 GW -- com 2,7 GW em Ready to Build ou em fase avançada de desenvolvimento até 2023, em projetos utility-scale.