Arranca esta quarta-feira a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Sonae sobre a Sonaecom. Assim, os investidores que desejarem vender as suas ações à "holding" liderada por Cláudia Azevedo podem fazê-lo. Estes são alguns aspetos da operação a ter em conta, atendendo à informação disponível no prospeto e registo prévio.A OPA decorre entre esta quarta-feira, 15 de março, e o próximo dia 14 de abril. O intermediário financeiro é o CaixaBi.A Sonae pretende arrecadar a totalidade do capital da Sonaecom, de forma a retirar a empresa da bolsa de Lisboa.Não. A operação tem natureza geral e voluntária.A contrapartida é de 2,5 euros por título, ou seja 4,94% abaixo da cotação de fecho desta terça-feira (2,63 euros).Está no seu direito. Mais tarde poderá ou não ser obrigado a vender as ações da Sonecom à Sonae. Isto porque a empresa liderada por Cláudia Azevedo já manifestou a intenção de realizar uma aquisição potestativa.Uma vez findada a OPA, e caso a Sonae reúna os requisitos previstos no Código dos Valores Mobiliários - entre os quais se destaca alcançar o limiar de 90% do capital da Sonaecom através da OPA que está a decorrer -, poderá recorrer a este mecanismo. Isto significa que os investidores serão obrigados a vender. Para já, a empresa detém 88,685% do capital social.Depende se cumpre os requisitos legais. Porém, caso os cumpra, a empresa já manifestou a intenção (ainda que esta possa ser mudada a longo prazo) de acionar este mecanismo."No prazo de três meses subsequentes ao apuramento do resultado da oferta", como refere o prospeto, aplicando a regra geral do CVM.Sim, a contrapartida estipulada é a mesma que se aplica à OPA, 2,5 euros.Para chegar ao limiar dos 90% da Sonaecom, a Sonae terá de gastar cerca de 10,2 milhões de euros. Já para alcançar a totalidade do capital, o investimento ascende a um valor em torno de 88 milhões de euros, tendo em conta o número de ações a adquirir multiplicado pela contrapartida estipulada.Caso a Sonae não consiga reunir os requisitos para avançar com a aquisição potestativa, a dona do Continente deixa claro que vai seguir uma estratégia de "reforço da posição de influência da Sonaecom na Nos".Além disso, a "holding" deverá concentrar na Sonaecom os investimentos do grupo focados em tecnologia e inovação, "alargando, por um lado, o seu espetro de atuação de maneira a abranger outros segmentos e setores e, por outro, aumentando o capital alocado a este tipo de investimentos".