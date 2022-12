Lisboa fecha no verde com Galp em destaque

O PSI avançou 0,48%, para os 5.765,52 pontos, acompanhando, embora de forma mais modesta, os ganhos observados nas principais bolsas da Europa ocidental. Das 15 cotadas do índice nacional, 11 fecharam em alta e quatro no vermelho.A Galp liderou as subidas com um ganho de 2,4%, para 12,395 euros, beneficiando dos avanços de cerca de 2% nos preços internacionais do petróleo. Também com uma valorização acima de 2% encerrou a Semapa, que subiu 2,11%, para os 12,60 euros.Na energia, a EDP ganhou 1,42%, até aos 4,722 euros, a Greenvolt valorizou 0,38%, para os 8,01 euros, enquanto a EDP Renováveis caiu 0,33%, para os 21 euros. A REN fechou a perder 2,11%, para 2,55 euros, mas devido ao efeito de ter entrado em ex-dividendo. Descontando esse impacto, as ações da empresa teriam valorizado 2,5%.No retalho, a Jerónimo Martins ganhou 0,29%, para 20,60 euros, enquanto a Sonae deslizou 0,05%, para os 0,9315 euros.O BCP fechou a ceder 0,07%, terminando o dia nos 0,1449 euros.