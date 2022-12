Wall Street fecha no verde pelo segundo dia. Nike escala mais de 10%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street somou pontos pelo segundo dia consecutivo, impulsionada pelos ganhos da FedEx e da Nike, bem como pelos números relativos à confiança do consumidor norte-americano. No mercado de dívida, as "yields" foram negociadas de forma mista.





O industrial Dow Jones somou 1,6% para 33.376,48 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 acumulou 1,49% para 3.878,44 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,54% para 10.709,37 pontos.





Entre os principais movimentos de mercado, destacam-se as ações da FedEX, que terminaram a subir 3,43%, enquanto os títulos da Nike somaram 12,18%, isto depois de os resultados trimestrais de ambas as empresas terem ficado acima das estimativas do mercado.





A sessão foi ainda impulsionada pelos dados relativos à confiança do consumidor. A confiança do consumidor nos EUA aumentou acentuadamente em dezembro, com o abrandamento das pressões inflacionistas e um mercado de trabalho resiliente a superarem as preocupações relativas a uma possível recessão e a um rápido aumento das taxas de juro.





Assim o índice de confiança do consumidor do Conference Board aumentou para 108,3 pontos em dezembro, face a 101,4 pontos em novembro, o nível mais alto desde abril. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam que o índice caísse para 101,2 pontos.