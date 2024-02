Lisboa fecha no verde com Mota a disparar mais de 6%

A bolsa de Lisboa encerrou em alta a sessão inaugural da semana, num dia misto para as congéneres europeias, que não contaram com o "farol" de Wall Street, encerrada devido a feriado nos Estados Unidos. O PSI avançou 0,74%, para os 6.245,96 pontos, com nove cotadas no verde e sete em queda.A "estrela" do dia foi a Mota-Engil, que disparou 6,1%, para os 5,57 euros, tendo tocado durante o dia os 5,6 euros, máximos desde 7 de julho de 2014. A construtora foi impulsionada por um "research" do CaixaBI em que o preço-alvo foi revisto de 3,20 euros para 6,20 euros A ajudar aos ganhos do PSI, o BCP avançou 1,69%, até aos 0,2700 euros, enquanto a Galp ganhou 1,22%, fechando a valer 14,525 euros.A Nos também valorizou mais de 1% com uma subida de 1,57%, para os 3,228 euros.No retalho, a Jerónimo Martins avançou 0,73%, para os 21,96 euros, ao passo que a Sonae cedeu 0,28%, para os 0,8775 euros, no dia em que serão conhecidos os resultados oficiais da OPA lançada sobre a finlandesa Musti. Na sexta-feira, já após o fecho do mercado, a Sonae indicou ter abdicado do limite de aceitação de 90% do capital da Musti depois de o apuramento preliminar indicar que o consórcio controlado pela empresa portuguesa apenas conseguiu ficar com 42,96% da Musti.As maiores quedas do dia pertenceram ao setor da pasta de papel, com a Altri a perder 0,93%, para os 4,482 euros, e a Navigator, que amanhã apresenta os resultados anuais, a recuar 0,88%, fechando nos 3,834 euros. A Semapa, cujo principal ativo é a participação na Navigator, caiu 0,86%, para os 13,9 euros.A pesar esteve também o grupo EDP. A EDP Renováveis perdeu 0,60%, para 14,065 euros, enquanto a casa-mãe deslizou 0,37%, encerrando nos 3,754 euros.Notícia atualizada às 16:47