Lisboa fecha no vermelho em linha com Europa

A bolsa portuguesa acompanhou as congéneres europeias e encerrou no vermelho. O PSI caiu 0,19%, para os 6.589,57 pontos, com três cotadas em alta e as restantes 13 em queda.A Mota-Engil liderou as perdas ao recuar 2,37%, para os 4,54 euros.A pesar no índice esteve também a EDP Renováveis, com uma queda de 1,2%, para 16,935 euros, bem como a EDP, que perdeu 0,44%, até aos 4,558 euros.Ainda entre os pesos pesados, a Galp aliviou dos máximos de 2020 ao deslizar 0,37%, para os 14,93 euros, num dia em que a AlphaValue baixou o preço-alvo e recomendação para a petrolífera A impedir uma queda maior, a Jerónimo Martins avançou 1,44%, para 22,6 euros, num dia em que irá divulgar os dados preliminares das vendas em 2023. Também o BCP, com uma subida de 0,99%, para 0,3057 euros, ajudou a atenuar as perdas do PSI. O banco liderado por Miguel Maya renovou máximos de um mês.A Ibersol, com uma valorização de 0,3%, para 6,68 euros, foi a outra cotada a fechar no verde.