Lisboa lidera quedas na Europa com só uma cotada positiva

O PSI recuou 1,61%, para os 5.734,11 pontos um dia depois de ter liderado os ganhos na Europa e alcançado um máximo de seis semanas. Em Lisboa apenas a Mota-Engil escapou à "maré vermelha" e o BCP liderou as perdas.As ações do BCP tombaram 4,21%, para os 0,1501 euros, num movimento de correção após a escalada de 8,52% na véspera, na sequência dos resultados apresentados segunda-feira à tarde.Ainda pela negativa destacaram-se a Corticeira Amorim, com uma queda de 3,58%, para 9,43 euros, e a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, que recuou 2,35%, até aos 20,76 euros. Ainda no retalho, a Sonae perdeu 2,08%, para 0,9645 euros.Na energia, a Greenvolt caiu 1,89%, para 7,8 euros, enquanto a EDP recuou 1,26%, para 4,4 euros, a EDP Renováveis cedeu 1,15%, para 21,4 euros. A REN e a Galp registaram perdas mais ligeiras: de 0,76%, para 2,61 euros, e de 0,57%, para 10,53 euros, respetivamente.Em alta fechou apenas a Mota-Engil, com uma valorização de 0,32%, para os 1,248 euros.