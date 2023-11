Lisboa no vermelho. Sonae e Galp perdem perto de 3%

o primeiro restaurante Pret a Manger na Península Ibérica, quase um ano e meio depois ter firmado com a rede britânica de sanduíches e cafés orgânicos um acordo para levar a marca para Portugal e Espanha.





A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira no vermelho, com o índice de referência, o PSI, a recuar 0,81% para 6247,63 pontos. Das 16 principais cotadas, 11 fecharam a negociação com perdas, e apenas quatro registaram ganhos, sendo que uma se manteve inalterada.A cotada que mais perde é a Sonae, menos 3,59% para 0,914 euros. A queda acontece depois de a empresa ter anunciado um recuo homólogo dos lucros, nos nove primeiros meses deste ano, de 35,7% para 135 milhões de euros.A Galp fica no segundo lugar das perdedoras, com uma queda de 2,80% no fecho de sessão para 13,345 euros, num dia em que o petróleo recua mais de 4%.A Altri perde 1,56% para 4,426 euros, momentos antes de se conhecerem os resultados líquidos até setembro.Também a perder no fecho da negociação estão o BCP (-0,91%), a Navigator (+0,75%), a REN (-0,62%), a Semapa (0,59%), os CTT (-0,56%), a Jerónimo Martins (-0,45%), a Nos (-0,41%) e a Mota-Engil (-0,16%).A Ibersol mantém-se inalterada, depois de ter inauguradoEm sentido contrário, com ganhos, destaca-se a EDP, que avança 0,97%, depois de, na quarta-feira, ter anunciado uma nova redução no componente da fatura que diz respeito ao preço que cobra aos seus clientes pela eletricidade consumida.A EDP Renováveis ganha 0,92%, seguida da Corticeira Amorim, que sobe 0,55% e da Greenvolt, que valoriza 0,15%.