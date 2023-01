Lisboa regressa aos ganhos ao sexto dia

A bolsa de Lisboa fechou em terreno positivo, regressando ao verde após cinco dias consecutivos de quedas. O PSI valorizou 0,88% para os 5913,81 pontos, com 12 das cotadas a registar ganhos, duas com perdas e uma inalterada.





A comandar as subidas esteve a Greenvolt, que atingiu máximos de finais de dezembro. A empresa liderada por João Manso Neto somou 3,05% para os 8,11 euros, no dia em que anunciou uma emissão de obrigações convertíveis de 200 milhões de euros subscritas pela norte-americana KKR.





Também o BCP fechou entre as cotadas que mais subiram, com as ações do banco a valorizarem 2,54% para os 18,54 cêntimos, seguido pela Galp, que avançou 2,19% para os 12,835 euros, e a Jerónimo Martins, que somou 0,76% para os 19,99 euros.



Ainda do lado dos ganhos esteve a EDP Renováveis, com um aumento de 0,69% para os 20,55 euros, a Mota-Engil, que subiu 0,30% para os 1,358 euros, bem como a EDP, com uma valorização de 0,23% para os 4,745 euros.



Já a Navigator foi a cotada que mais cedeu, com uma queda de 0,51% para os 3,104 euros, seguida pela Altri (-0,41% para os 4,882 euros).



A Corticeira Amorim manteve-se inalterada, com cada título a valer 8,82 euros.



Notícia atualizada às 16h57