Lisboa renova máximos de um mês com BCP a escalar mais de 6%

O PSI avançou 1,59%, para os 5.651,70 pontos, renovando máximos desde 22 de setembro. A praça nacional acompanhou a maioria das congéneres europeias, numa altura em que o foco dos investidores está centrado nos resultados trimestrais das cotadas.Das 15 cotadas do índice nacional 13 fecharam em alta e apenas duas terminaram a sessão no vermelho.O destaque do dia vai para o BCP, que escalou 6,62%, para 0,1434 euros, num dia em que foi noticiado que a Fosun pretende desfazer-se de 11 mil milhões de euros em participações. O gigante chinês detém quase 30% do capital do banco liderado por Miguel Maya, mas já fez saber que não planeia vender as posições em empresas portuguesas.A Corticeira Amorim também brilhou, com uma subida de 4,1%, para 9,64 euros.Com ganhos robustos destacaram-se ainda a Jerónimo Martins, que apresenta resultados amanhã, com as ações da dona do Pingo Doce a avançarem 2,87%, para 21,5 euros, bem como a Altri, que valorizou 2,85%, até aos 5,77 euros, e a Nos, com um ganho de 2,33%, para 3,78 euros, beneficiando dos resultados apresentados ontem já após o fecho da negociação.No setor energético, a EDP avançou 1,71%, para 4,396 euros, a REN, ganhou 1,19%, para 2,555 euros, a EDP Renováveis valorizou 0,83%, até aos 20,68 euros, e a Greenvolt subiu 0,65%, para 7,76 euros. Já a Galp caiu 2,45%, para 9,71 euros, ainda penalizada pelas contas apresentadas na véspera.No vermelho fechou também a Navigator, que apresenta os números do trimestre esta tarde. A papeleira cedeu 0,54%, para os 4,016 euros.