Lisboa sobrevive a semestre negro. Energéticas brilham

A bolsa de Lisboa conseguiu resistir à maré vermelha que invadiu a Europa no último trimestre, levando o bloco ao pior registo desde 2008 no contexto do semestre.





O PSI terminou o segundo trimestre a valorizar 0,62%, tendo desde o início do ano arrecadado um ganho de 8,53%. O índice de referência nacional conseguiu assim subir, em contramão com as principais praças do resto do Velho Continente.