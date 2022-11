Lucros do PSI avançam 52% nos primeiros nove meses

As pressões inflacionistas agravadas pela guerra na Ucrânia estão a ajudar a propiciar o aumento dos lucros das empresas da bolsa de Lisboa. Nos primeiros nove meses de 2022, as cotadas do PSI tiveram lucros na ordem dos 3,3 mil milhões de euros, com as elétricas e as papeleiras a conseguirem a maior fatia, mais de metade do total.





...