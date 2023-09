Maré vermelha domina Wall Street em dia de Fed

subir mais os juros se apropriado" e "manter a política monetária em níveis restritivos" até que existam sinais convincente de que a inflação está a descer de forma sustentável.

Leia Também Fed mantém juros diretores e antecipa mais uma subida ainda este ano

Depois de conhecidas as novas previsões dos decisores da Fed, as bolsas norte-americanas, que negociaram com volatilidade durante o dia, fecharam a sessão no vermelho. O S&P 500 desceu 0,94% para 4.402,20 pontos, o industrial Dow Jones recuou 0,22% para 34.440,88 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,53% para 13.469,13 pontos.A ideia geral transmitida por Powell é de que a Fed precisa de ver "mais progressos" na inflação para ficar convencida de que os juros estão no nível certo e que a autoridade monetária está em posição de "proceder com cautela". Uma aterragem suave, afirmou, é possível, mas alertou que "falhar em restaurar a estabilidade dos preços" seria um erro.As projeções económicas da Fed para a economia norte-americana, também hoje divulgadas, são mais otimistas. O banco central prevê agora um crescimento de 2,1% este ano, mais do dobro do que os 1% estimados em junho. Contudo, no que à inflação diz respeito, há um maior pessimismo.