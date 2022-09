Medina quer cortar custos para entrar em bolsa

O ministro das Finanças avançou que as medidas que resultam do grupo de trabalho para a dinamização do mercado de capitais serão conhecidas “em breve”. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pede que mais empresas públicas se financiem em bolsa.

