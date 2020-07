Mercado laboral dá força a Wall Street em semana mais curta

O Dow Jones encerrou a ganhar 0,36% para 25.827,36 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,45% para 3.130,01 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite fechou a valorizar 0,52% para se fixar nos 10.207,63 pontos.

Durante a sessão, o Nasdaq atingiu um novo máximo histórico, nos 10.310,36 pontos.

Os principais índices do outro lado do Atântico foram sustentados pelo anúncio de que a taxa de desemprego nos EUA diminuiu em junho, para 11,1%, contra 13,3% - uma evolução mais positiva do que o esperado pelos analistas.

Além disso, a criação de emprego nos Estados Unidos, no mesmo período, ficou 50% acima do esperado.

Ainda assim, os receios em torno da pandemia de covid-19, cujos casos estão a crescer nos Estados Unidos, continuou a convidar à prudência – daí que tenha havido também hoje muita procura por valores-refúgio tradicionais, como o dólar e as obrigações do Tesouro dos EUA.

Nas últimas 24 horas, o número de infeções por covid-19 nos Estados Unidos aumentou 2,1%, a maior subida diária desde 9 de maio.

A ajudar um pouco a conter estes receios esteve o anúncio feito ontem de que os testes iniciais feitos a um "shot" da Pfizer e BioNtech provaram que esta vacina é segura e que os doentes rapidamente criaram anticorpos.

As bolsas norte-americanas estarão encerradas amanhã, devido à celebração do feriado do Dia da Independência.

O Dia da Independência é a 4 de julho, mas, nos EUA, quando um feriado recai num dia de fim de semana, a sua celebração é antecipada ou atrasada para o dia útil mais próximo.