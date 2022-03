Morgan Stanley: Recente subida das ações é oportunidade para vender

As bolsas mundiais estiveram a recuperar nos últimos dias, com os investidores a alimentarem esperanças nos avanços das negociações entre Kiev e Moscovo. Apesar desta recuperação, o Morgan Stanley mantém uma visão cautelosa para o mercado e argumenta que esta valorização é uma boa oportunidade para vender.“A semana passada não foi mais que um ‘rally’ de um ‘bear market’”, escreveu o estratego de ações norte-americanas do Morgan Stanley, Michael Wilson, numa nota citada pela Bloomberg. “Ainda que possa não estar completamente terminada, é uma subida para vender”, defende.Este outlook pessimista surge depois de o S&P 500 ter valorizado 6,2% nas últimas cinco sessões, a maior valorização semanal desde novembro de 2020, mesmo depois da Reserva Federal dos Estados Unidos ter anunciado a primeira subida de juros de várias apontadas para o futuro e de a guerra na Ucrânia continuar.Apesar desta recuperação, as ações dos EUA acumulam uma queda anual superior a 6%, depois de um 2021 marcado por sucessivos recordes. O Morgan Stanley considera, por isso, que os investidores devem aproveitar esta subida para reduzir a exposição às ações e posicionarem a carteira de forma mais defensiva.Já a equipa de analistas para ações europeias baixou as suas previsões de crescimento de resultados na região dos anteriores 10% para apenas 3%, este ano. “Continuamos a considerar o risco-recompensa para o MSCI Europa pouco atraente neste momento”, argumentou a equipa liderada por Graham Secker.