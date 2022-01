Morreu Luís Laranjo, ex-vice presidente da CMVM

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conselho de administração da CMVM assinalou hoje, "com profundo pesar", o falecimento de Luís Laranjo, que foi vice-presidente do órgão regulador do mercado de capitais.

"O Dr. Luís Laranjo exerceu distintas funções no Conselho de Administração da CMVM entre 1995 e 2005, primeiro como vogal, entre 1995 e 2000, e depois como vice-presidente, entre 2000 e 2005", diz a nota de pesar.

Nesse ano de 2005, Luís Laranjo também assumiu interinamente a presidência da CMVM, após a saída de Fernando Teixeira dos Santos para o cargo de ministro das Finanças do Governo de José Sócrates – em substituição de Luís Campos e Cunha.

"O seu contributo foi caracterizado por uma elevada disponibilidade profissional e compromisso na defesa do desenvolvimento do mercado de capitais", aponta a nota.

"Àquelas caraterísticas profissionais soube juntar, em todos os momentos, porque intrinsecamente inatas, o mérito da frontalidade e franqueza no relacionamento pessoal com os trabalhadores da CMVM", sublinha.

Após o termo do respetivo mandato na CMVM "e por inerência das funções de responsabilidade exercidas que o mantiveram em contacto com a CMVM", refere a nota de pesar, "continuou a granjear elevada estima e consideração".

A entidade reguladora agradece ainda "o seu notável contributo para o desenvolvimento da CMVM e do mercado de capitais em Portugal".