Mota-Engil comanda ganhos no PSI e renova máximos de mais de cinco anos

já supera os mil milhões de euros em capitalização bolsista - sendo a cotada com melhor desempenho desde o início do ano, com os seus títulos a mais do que duplicarem de valor.

A dar força ao PSI estiveram também as cotadas do setor da energia. Os pesos pesados EDP Renováveis e EDP valorizaram 1,91% e 1,68% para os 16,565 euros e 4,232 euros, respetivamente, enquanto a Greenvolt, que ontem reportou prejuízos de três milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, somou 1,63% para 5,915 euros. A REN, por sua vez, registou uma subida menos expressiva, com uma valorização de 0,4% para 2,50 euros.Também a Jerónimo Martins e o BCP, outras das duas cinco cotadas com mais peso, fecharam do lado dos ganhos, com uma subida de 1,13% para 21,56 euros e de 0,35% para 0,2559 euros.Já a travar maiores subidas esteve a Galp. A petrolífera desvalorizou 1,82% para 14,02 euros num dia em que viu o CaixaBank BPI rever em baixa a recomendação de "neutral" para "underperform", apesar de ter subido o preço-alvo das ações.A Nos fechou também o dia no vermelho, com uma queda de 0,17% para 3,608 euros.