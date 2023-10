Presidente da Mota-Engil compra 21 mil ações da empresa. Ações sobem mais de 3%

Leia Também Mota-Engil integra consórcio que vai construir barragem gigante no Quénia

Carlos Mota dos Santos, presidente da Mota-Engil, adquiriu na última quarta-feira 21 mil ações da empresa por um 2,86 euros cada uma. A aquisição, comunicada esta sexta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), totaliza um valor de 60.060 euros.Assim, o presidente da construtora portuguesa passa a deter mais 121 mil ações representativas do capital social de Mota-Engil, SGPS, S.A.Esta aquisição de Mota dos Santos corresponde, diz o mesmo comunicado, a 0,04% do capital social da empresa construtora.Durante a sessão desta sexta-feira, as ações da Mota-Engil crescem 3,57% para 2,90 euros, tendo chegado a valorizar 5,36% durante a sessão.Desde o início do ano, a construtora mais que duplicou o seu valor em bolsa (147,44%), sendo a que desde então mais cresceu entre as cotadas do PSI.