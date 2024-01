Mota-Engil e BCP empurram bolsa de Lisboa para o vermelho

prolongam os ganhos registados ontem, à boleia do desempenho das tecnológicas e das retalhistas. Os investidores aguardam hoje pela divulgação da taxa de desemprego em novembro do ano passado.O PSI cede 0,18% para 6.466.45 pontos. Entre as 16 cotadas, sete estão a cair, seis a valorizar e três permanecem inalteradas — Corticeira Amorim, Ibersol e Nos.

A liderar as perdas está a Mota-Engil que cede 2,18% para 4,26 euros. Ontem, a construtora anunciou a conclusão da compra da totalidade da SUMA à Urbaser, que tinha sido anunciada em março, dado que foram "obtidas as autorizações regulatórias e preenchidas as condições precedentes".O BCP desvaloriza 1,17% para 28,88 cêntimos, seguido pelos CTT que perdem 0,42% para 3,54 euros por ação. Na segunda-feira, o Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, anunciou novas provisões nos resultados preliminares do quarto trimestre.Além do banco, há outro peso pesado no vermelho. A EDP Renováveis perde 0,14% para 17,32 euros, depois de ontem o Goldman Sachs e o BNP Paribas terem descido a recomendação da energética portuguesa para "neutral".Os restantes pesos pesados negoceiam positivos. A Galp valoriza 0,47% para 13,955 depois das fortes quedas de ontem, acompanhando o setor na Europa, que reflete as fortes quedas no preço do petróleo.A EDP soma 0,22% para 4,556 euros. Ontem, o Goldman Sachs mostoru-se mais otimista quanto ao desempenho das ações da empresa nos próximos 12 meses. E a Jerónimo Martins avança 0,18% depois de o JPMorgan e Wood & Company terem subido o "preço-alvo" da dona do Pingo Doce.