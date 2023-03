Mota-Engil ganha contrato de 68 milhões para requalificar Base Naval de Luanda

A Mota-Engil ganhou, por ajuste direto, o contrato para requalificar e apetrechar a Base Naval de Luanda, afeta à Marinha de Guerra de Angola, num valor total de 72,2 milhões de dólares (67,8 milhões de euros), autorizado por despacho presidencial.O despacho presidencial n.º 46/23 de 14 de março, já publicado em Diário da República, a que a Lusa teve acesso, autoriza a despesa no referido montante e formaliza a abertura do procedimento de contratação simplificada pelo critério material.O contrato de empreitada de obras públicas para a conceção, requalificação e apetrechamento da Base Naval de Luanda, localizada na Ilha de Luanda, será celebrado entre a Mota-Engil e a Simportex, empresa pública responsável pela aquisição de equipamentos e materiais para as Forças Armadas Angolanas e Ministério da Defesa.O chefe de Estado angolano justifica a medida pela "necessidade urgente" de se proceder às referidas obras com vista à "melhoria substancial e concreta" das condições sociais e económicas no domínio da defesa e segurança.