Nexi desliza mais de 7% na estreia em bolsa

A Nexi, uma instituição financeira italiana especializada em sistemas de pagamentos, estreou-se esta terça-feira, 16 de abril, em bolsa, depois de ter realizado uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) onde angariou 2,01 mil milhões de euros. Este foi a maior operação no mercado europeu desde outubro.

Os títulos estão a deslizar 6,14% para 8,447 euros, tendo chegado a perder um máximo de 7,89% para 8,29 euros. As ações da Nexi foram vendidas a 9 euros cada no IPO, avaliando esta empresa em 5,7 mil milhões de euros.

A Nexi conseguiu assim captar 2,01 mil milhões de euros no IPO, através da venda de ações a 340 investidores, 100 dos quais italianos, explica a Bloomberg. Os acionistas vão contar com 35,6% do capital da empresa disperso em bolsa.

A empresa é especializada em sistemas de pagamento e tem parcerias com cerca de 150 bancos italianos. A Nexi tem uma quota de 60% do mercado de emissões de cartões de pagamento e fechou 2018 com um resultado líquido de 20 milhões de euros.

Esta foi a maior operação desde outubro, altura em que a fabricante de travões alemã, a Knorr-Bremse, vendeu 3,8 mil milhões de euros em ações, no IPO. E é a maior no mercado italiano desde que a fabricante de pneus Pirelli voltou aos mercados em 2017.