Norte-americana Samba Digital prepara entrada na bolsa de Lisboa

mpresa norte-americana, especializada na internacionalização de marcas ligadas ao desporto, vai ser admitida à negociação na próxima semana.



A cerimónia de admissão à negociação acontece na próxima quinta-feira, 6 de outubro, onde estará presente o CEO da empresa, Frédéric Fausser, e a CEO da Euronext Lisbon, Isabel Ucha.

A bolsa de Lisboa prepara-se para receber uma nova empresa: a Samba Digital. A eLiderada por Frédéric Fausser, a empresa está presente na América Latina, no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa. Liverpool, Manchester United, Juventus ou Bundesliga são alguns dos nomes que contam na lista de clientes da norte-americana. Sob alçada da Samba Digital está também a Sports Translate, uma plataforma dirigida à indústria desportiva.

É mais uma entrada na bolsa de Lisboa, que ainda no final de agosto acolheu a One by One, uma sociedade de investimento vinda do país vizinho, mais concretamente da cidade de Madrid.



O mercado de capitais luso tem vindo a perder participantes, apesar de as novas empresas que vão sendo admitidas à negociação. Se outrora chegou a ter 150 participantes, atualmente negoceiam na bolsa nacional apenas 37 cotadas.