Nos sobe mais de 2% após resultados e aumento do dividendo

As acções da Nos estão a reagir em alta aos números de 2017. Os títulos estão a subir 2,46% para 5,21 euros, tendo chegado a apreciar mais de 3% já esta manhã.O desempenho das acções está relacionado com os resultados e o aumento do dividendo anunciado pela empresa liderada por Miguel Almeida (na foto).

A Nos fechou o exercício de 2017 com um resultado líquido de 124 milhões de euros, o que representa um aumento de 37,3%. Os analistas do CaixaBI contavam com resultados líquidos de 119,8 milhões de euros.



"Os resultados positivos da Nos,[estão] em linha com as nossas estimativas a nível de receitas e EBITDA, com a empresa a aumentar ambas as rúbricas em 3,1% e 4,3% face ao período homólogo, respectivamente", considera o analista do CaixaBI, Artur Amaro, numa nota de análise.

"A geração de cash-flow contínua sólida, beneficiando do aumento do EBITDA e da diminuição do capex", acrescenta o mesmo analista do CaixaBI.

"As receitas da Nos ficaram em linha com os nossos números e com o consenso [do mercado], e o EBITDA ficou 2% abaixo das nossas estimativas e 1% acima do consenso", realça o analista do BPI, Pedro Oliveira.



A empresa anunciou ainda um aumento do dividendo em 50% para 30 cêntimos. Neste caso, o analista do BPI diz ser "desapontante", já que este banco de investimento estimava um aumento dos dividendos para 37 cêntimos por acção.





"Esperamos uma reação do mercado neutral a negativa devido à política de dividendo desapontante e a preocupação em torno das perspectivas de receitas", salienta o analista do BPI.



Apesar desta análise, os investidores parecem estar a receber estes números de forma positiva, elevando as acções. No caso do dividendo, apesar de o BPI ter uma estimativa de aumento para 37 cêntimos, a média dos analistas apontava para 28 cêntimos.





