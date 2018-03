Lucros da Nos crescem 37% e superam previsões

A empresa liderada por Miguel Almeida sustentou o crescimento de 2017 com a angariação de mais clientes, com as telecomunicações móveis em destaque.

A Nos fechou o exercício de 2017 com um resultado líquido de 124 milhões de euros, o que representa um aumento de 37,3%, anunciou a empresa em comunicado à CMVM. Os analistas do CaixaBI contavam com resultados líquidos de 119,8 milhões de euros.



A empresa decidiu aumentar o dividendo de forma mais acentuada, que cresce 50% para 30 cêntimos por acção. A operadora vai entregar aos accionstas 157 milhões de euros, um valor superior aos lucros obtidos e que representa um "payout" de 137%.





A empresa liderada por Miguel Almeida também conseguiu superar as previsões do CaixaBI ao nível das receitas e do EBITDA e, em comunicado, salienta que "registou crescimento em todos os serviços" em 2017, o que possibilitou aumentar a quota de mercado, que no final do terceiro trimestre se situava em 31,4%.

O EBITDA aumentou 3,1% para 580,6 milhões de euros, acima dos 568,6 milhões de euros estimados pelos analistas do CaixaBI. Quanto às receitas, cresceram 3,1% para 1.561,8 milhões de euros (CaixaBI apontava para 1556,5 milhões de euros). A margem EBITDA melhorou 4 décimas para 37,2%.

Além da melhoria operacional, a impulsionar os lucros da Nos esteve o desempenho das empresas associadas e joint-ventures, que passaram de um contributo negativo em 2016 para um positivo de 22,8 milhões de euros em 2017.

A Nos salienta que este crescimento foi também sustentado pelo aumento do número de serviços (RGU) em 3,7% para 9,412 milhões, o que traduz 335 mil adições líquidas ao longo de 2017.

Nas telecomunicações móveis a Nos angariou 217 mil novos clientes, aumentando a base de subscritores em 4,9%. Na TV por subscrição o número de clientes aumentou 1%, na voz fixa subiu 1,9% e na banda larga aumentou 5,4%. Na unidade de cinemas o número de bilhetes vendidos cresceu 3,9%.

O capex situou-se em 380,6 milhões de euros, num ano em que o número de casas passadas aumentou 8,5% para mais de 4 milhões. "O investimento que estamos a realizar na nossa rede móvel tem principalmente o objectivo de aumentar a capacidade, flexibilidade e eficiência da rede, no sentido de oferecer a melhor qualidade de serviço possível", refere a operadora.

O "free cash flow" total mais do que duplicou para 133,4 milhões de euros e a dívida financeira líquida atingiu 1.085 milhões de euros, o que representa menos de duas vezes o EBITDA.

Citado em comunicado, o CEO Miguel Almeida classifica o desempenho da Nos de "excelente" e considera que a subida de quota de mercado "reflecte uma contínua conquista da confiança de cada vez mais famílias e empresas".

"Em 2018, vamos acelerar ainda mais os nossos investimentos em infra-estrutura, nomeadamente na modernização das redes de acesso com tecnologias de última geração, prosseguindo o caminho de melhoria continua da qualidade do serviço que prestamos aos nossos clientes", reforçou o CEO.