Nos valoriza mais de 2% e segura bolsa de Lisboa no verde

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o grupo britânico JD Sports quer adquirir a participação de 50% menos duas ações da Iberian Sports Retail (ISRG), atualmente detida pela Sonae e pela Balaiko, tornando-se o único acionista.





A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta sexta-feira a valorizar, em contraciclo com as restantes praças europeias que já estão a negociar, como Paris (-0,06) e Amesterdão (-0,35%). É um arranque tímido, ainda assim, depois de ontem ter encerrado a sessão numa onda vermelha geral (apenas com a exceção da Ibersol).O PSI sobe 0,03% para 5.874,38 pontos, com sete cotadas no verde, oito no vermelho e uma inalterada, a Galp.A segurar o índice está a Nos que valoriza 2,62% para 3,296 euros, contrariando o valor de fecho de quinta-feira (3,212 euros) que foi o mais baixo desde o início de agosto de 2021.Segue-se o BCP que abriu a sessão a subir 0,65% para 0,2183 euros e a Sonae a ganhar 0,44% para 0,9065 euros depois de, antes da abertura da bolsa, ter comunicado Ainda no verde está o peso pesado Jerónimo Martins que sobe uns ligeiros 0,08% para 25,70 euros.Do outro lado, a Semapa lidera as perdas, a desvalorizar 0,78% para 12,80 euros. Seguem-se a EDP e a EDP Renováveis, que cedem 0,75% para 4,36 euros e 0,63% para 17,29 euros, respetivamente.Aliás, o setor energético acordou no vermelho, com a Greenvolt também a perder 0,59% para 5,89 euros e a REN a cair 0,4% para 2,46 euros.(Notícia atualizada às 08:29)