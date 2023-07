JD Sports vai comprar os 30% da Sonae na dona da Sportzone por 300 milhões

O grupo britânico JD Sports quer adquirir a participação de 50% menos duas ações da Iberian Sports Retail (ISRG), atualmente detida pela Sonae e pela Balaiko, tornando-se o único acionista, segundo a informação avançada pela empresa liderada por Cláudia Azevedo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Em maio, a Sonae, em conjunto com a Balaiko, notificou a JD Sports de que recorreu à cláusula do acordo parassocial assinado entre as três entidades em 2018, de forma a que possam exercer uma opção de compra e venda das participações detidas na ISRG.





Na aliança, a ISRG é detida em 50% pela JD Sports, em 30% pela Sonae e em 20% pela família espanhola Segarra (Balaiko).





Leia Também Sonae e Balaiko querem clarificar futuro da Iberian Sports Retail com o grupo JD

A Sonae antecipa que a transação seja concluída antes do final de 2023. De acordo com as normas aplicáveis no Reino Unido, a operação "está apenas condicionada à aprovação de uma deliberação ordinária por parte da assembleia geral de acionistas do grupo JD, a qual deverá realizar-se em setembro", segundo o comunicado.





Como na opção foi considerada uma valorização do capital próprio da ISRG de mil milhões de euros, a venda da participação de 30% menos 1 ação detida pela Sonae na empresa gerará um encaixe financeiro de 300 milhões de euros e uma mais-valia estimada de cerca de 175 milhões de euros.





A operação não terá impacto no volume de negócios nem no EBITDA (lucros antes juros, impostos, amortizações e depreciações) subjacente consolidados da Sonae.





"Nos 12 meses findos a 31 de março de 2023, a contribuição da ISRG para o EBITDA consolidado da Sonae (pelo método da equivalência patrimonial) ascendeu a 20 milhões de euros", esclarece a Sonae.





(Notícia atualizada às 07:36)