Novo alvo chinês e "paciência" da Fed desanimam Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em baixa, pressionadas por um novo episódio nas tensões EUA-China e pelo facto de a Fed ter reiterado a postura "paciente" em matéria de política monetária, o que fez diminuir as apostas numa nova descida de juros este ano.