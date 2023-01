Números do trabalho pressionam fecho em Wall Street. Bed Bath & Beyond afunda 30%

Wall Street encerrou a sessão em terreno negativo, depois de os indicadores sobre o mercado de trabalho nos EUA, divulgados esta quinta-feira, terem dado sustento à continuação da política monetária restritiva da Reserva Federal norte-americana (Fed).

O industrial Dow Jones caiu 1,03% para 33.072 pontos, enquanto o S&P 500 deslizou 1,14% 3.830,25 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,63% para 10.819,75 pontos.

Na semana passada, o número de novos pedidos de subsídio de desemprego registou uma descida de 19 mil para um total de 204 mil, renovando assim mínimos de três meses. O número ficou ainda bastante abaixo do estimado pelos economistas consultados pela Reuters, que apontavam para um total de 225 mil durante este período.

Além disso, o setor privado conseguiu criar 235 mil postos de trabalho em dezembro, acima das expectativas do mercado, de acordo com os dados da ADP. Ainda assim, os dados oficiais só serão conhecidos esta sexta-feira.

Nas atas da última reunião de política monetária da Fed, divulgadas ontem, os participantes do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) voltaram a salientar a robustez do mercado de trabalho, opondo-se ao "alívio injustificado das condições financeiras".

Pelos índices, entre os principais movimentos de mercado, destaque para as ações da Bed Bath & Beyond. A empresa de artigos para o lar, que foi a protagonista da última onda de "meme stocks" no ano passado, afunda 29,98%, depois do alerta da empresa que afirmou que pode ter que parar de operar.

Por sua vez, a Silvergate Capital, holding de um banco destinado a conceder sobretudo empréstimos a empresas cripto, desliza 42,86%, após ter chegado a escalar 49%, depois de informar que o colapso deste mercado desencadeou uma corrida aos depósitos.