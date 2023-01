Europa no vermelho depois de três dias de ganhos. Juros agravam-se

08h46

Após cair 9% petróleo recupera. Gás segue a desvalorizar com janeiro quente

O petróleo está a negociar em alta depois de duas sessões em que perdeu mais de 9%, numa altura em que preocupações relativas às perspetivas de procura continuam a pesar no ativo.



O contrato de fevereiro do West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, soma 1,06% para 73,61 dólares por barril.



Já o contrato de março do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 0,99% para 78,61 dólares.



"Sinais de uma recessão global, a dificuldade da China em recuperar com o aumento de casos de covid-19 e o reduzido sentimento de risco são catalisadores que estão a manter o petróleo em cheque", afirmou Jun Rong Yeap, analista da IG Asia, à Bloomberg.



No mercado do gás, os futuros seguem em queda com os meteorologistas a preverem o mês de janeiro mais quente em décadas, o que leva a menores consumos energéticos e maior poupança de gás. Ainda assim, permanecem algumas preocupações relativamente a um possível aperto do mercado.



"Dadas as circunstâncias, a Europa não podia ter pedido por uma melhor situação a caminho deste inverno", apontou o analista Warren Patterson, do ING, em declarações à Bloomberg.



"Ainda assim, é vital que a região permaneça cautelosa à medida que a Europa tenta terminar o inverno com os níveis de armazenamento o mais elevado possível dadas as expectativas de uma redução dos fluxos de gás no próximo ano", completou.



O gás natural negociado a um mês em Amesterdão (TTF), referência para a Europa, recua 2,3% para os 63,55 euros por megawatt-hora, depois de ontem ter terminado o dia em mínimos de outubro de 2021.