"Olá, lucros e ganhos em bolsa!", diz a Barbie à Mattel

Com a estreia do novo filme da famosa boneca, os analistas esperam um reforço dos lucros do segundo semestre da criadora da boneca, a Mattel. A empresa já ganha mais de 20% em bolsa desde o início do ano.

