"Ontem estava a planear férias com os ganhos do IPO da Ant. Hoje estou a ver quanto vou perder"

oferta pública inicial) da Ant, que seria o maior de sempre, fez muita gente perder muito dinheiro, dado que, por exemplo, um quinto de toda a população de Hong Kong tinha investido nesta entrada em bolsa.





Aquele que está a ser considerado como um dos maiores fracassos na história dos mercados em todo o mundo, está a deixar muitos investidores "pendurados". A suspensão do IPO (Um exemplo desses derrotados é Chen Wu, um informático de 35 anos, que confessou à Bloomberg "não saber o que dizer" após este cancelamento. "Ontem, estava a imaginar uma viagem com a minha esposa em algum sítio no próximo ano graças aos ganhos do IPO. Agora, estou a calcular quanto é que vou perder", confessa.Isto porque ontem, numa decisão inesperada, os reguladores chineses impediram o IPO do Ant Group , que pretendia vender 35 mil milhões de dólares em ações, naquela que se converteria na maior operação deste género da história. A bolsa de Xangai anunciou que a suspensão se deveu a questões regulatórias.Depois deste anúncio, o Ant Group informou que também a entrada na bolsa de Hong Kong foi suspensa, pelo que a estreia da fintech, esperada para esta quinta-feira, já não vai realizar-se.Na sessão de Hong Kong, a Alibaba derrapou 9,3%, uma vez que detém um terço do capital da Ant."Tudo isto é muito injusto. O negócio nem sequer foi concluído, porque é que eu devo dar dinheiro às corretoras?", questiona-se Lu. Mas o caso deste informático não é único, com mais de 19 mil comentários a serem feitos numa das corretoras, a Fuju Holdings.

A Ant, uma das joias do império tecnológico de Jack Ma, pretendia levantar, pelo menos, 35 mil milhões de dólares – o equivalente a 29,7 mil milhões de euros. A concretizar-se supera a entrada em bolsa da petrolífera Saudi Aramco, em dezembro do ano passado (25,6 mil milhões).





Jack Ma pretendia listar a sua empresa na bolsa na China e em Hong Kong. Na bolsa chinesa de Xangai, as ações iriam estar a ser negociadas a 68,8 yuan, enquanto em Hong Kong cada título custaria 80 dólares locais (cerca de 10 dólares norte-americanos em ambos os casos). Em termos de comparação, a Ant terá um valor em bolsa quatro vezes superior ao do norte-americano Goldman Sachs.



A "fintech" chinesa podia passar a estar avaliada em mais de 316 mil milhões de dólares, após a operação.