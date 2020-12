Alibaba despenha-se em bolsa com Pequim a apertar o cerco a Jack Ma

Leia Também Reguladores chineses anunciam investigação antimonopólio ao grupo Alibaba



No domingo, Pequim ordenou que o Ant Group, a maior empresa de tecnologia financeira do mundo, retificasse os seus negócios e cumprisse com os regulamentos. Segundo um comunicado divulgado pelo Banco da China, os reguladores pediram ao grupo, que se volte a focar na sua função como carteira digital e advertiram contra práticas monopolistas.



"se os monopólios forem tolerados e as empresas se expandirem desordenadamente, a indústria não se desenvolverá de maneira saudável e sustentável", segundo uma nota oficial enviada após a abertura do processo.

A Alibaba, líder do retalho online na China, voltou a desvalorizar cerca de 8% na bolsa de Hong Kong, onde está cotada, numa altura em que os reguladores chineses abriram uma guerra contra as práticas levadas a cabo por algumas empresas do monopólio tecnológico de Jack Ma.Mas a queda da Alibaba alastrou-se também às rivais do setor, como a Tencent, a JD.com ou a Meituan, que juntas perderam mais de 200 mil milhões de dólares só desde a passada quinta-feira, altura em que a China abriu um processo contra as alegadas práticas anticoncorrenciais da Alibaba.De acordo com o Partido Comunista chinês,

A repreensão pública surge menos de dois meses depois de Pequim ter suspendido a entrada em bolsa do grupo nas praças financeiras de Hong Kong e Xangai com a expectativa de arrecadar pelo menos 34,5 mil milhões de dólares (29,4 mil milhões de euros).



De acordo com vários órgãos de comunicação estrangeiros, esta decisão terá sido tomada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, depois de Jack Ma ter criticado publicamente a regulação do sistema financeiro na China.

Esta decisão marcou uma mudança na postura mais flexível da China, que durante muitos anos deixou a regulação do comércio eletrónico para segundo plano. Agora, com este avanço sobre as práticas da Alibaba, o governo chinês pode abrir um precedente junto de todas as gigantes de tecnologia do país.



É também um reforço da desconfiança que se tem verificado em todo o mundo em torno da gestão dos negócios das grandes empresas do setor em todo o mundo. Só nos últimos três meses, a Google foi alvo de três ações por parte das autoridades dos Estados Unidos, por práticas que corroem a concorrência. O mesmo aconteceu para o Facebook, por exemplo.