China “esmaga” formiga de Jack Ma e põe fim ao maior IPO do mundo

Numa decisão inesperada, os reguladores chineses impediram a oferta pública inicial (IPO) do Ant Group de Jack Ma, que pretendia vender 35 mil milhões de dólares em ações, naquela que se converteria na maior operação do género no mundo.





De acordo com um comunicado citado pela Bloomberg, a bolsa de Xangai suspendeu a entrada do grupo devido a questões regulatórias. Depois deste anúncio, o Ant Group informou que também a entrada na bolsa de Hong Kong foi suspensa, pelo que a estreia da fintech, esperada para esta quinta-feira, já não deverá realizar-se.





Esta suspensão acontece depois de os reguladores da China terem alertado que a empresa de Jack Ma enfrenta um escrutínio cada vez maior e que estará sujeita às mesmas restrições de capital e alavancagem que os bancos.





De acordo com a Bloomberg, Ma, o bilionário cofundador do Ant, foi convocado para uma rara reunião conjunta na segunda-feira com o banco central do país e três outros importantes reguladores financeiros. No fim do encontro, o grupo informou que irá "implementar as opiniões da reunião em profundidade" e seguir as diretrizes que incluem inovação estável e o serviço à economia real.





"É definitivamente surpreendente", disse à Bloomberg Mike Bailey, diretor de research da FBB Capital Partners. "Se houver algo estranho a acontecer no lado macro para os mercados financeiros da China ou na empresa, isso seria preocupante. Seria, por exemplo, como se tivéssemos algum problema com a Amazon. Eu veria isso como um problema significativo para eles. E é algo que pode ter reflexos nos mercados globais".





O duplo IPO em Xangai e Hong Kong havia atraído ordens de investidores individuais de pelo menos 3 biliões de dólares e atribuiria à empresa um valor de mercado de 315 mil milhões de dólares, superior ao do JPMorgan Chase e quatro vezes maior do que o do Goldman Sachs Group.