OPA da Boavista SAD "está em curso", garante CMVM

A OPA da Boavista SAD "está em curso", assegurou o administrador da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) Juliano Ferreira, durante a apresentação dos objetivos do supervisor para este ano.O administrador reconheceu "houve dificuldades no início do processo", mas que explicou que agora só falta o registo e publicação do prospeto.Em agosto de 2021, a CMVM determinou que o empresário espanhol Gérard Lopez teria de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória sobre a Boavista SAD.A CMVM obrigou o empresário a lançar a OPA após ser verificado que tinha adquirido uma participação maioritária no capital da SAD.Em dezembro desse mesmo ano, a Jogo Bonito, sociedade controlada a 88% pelo empresário hispano-luxemburguês, lançou então OPA sobre 39,22% do capital da Boavista SAD, segundo um anúncio preliminar divulgado na altura pela CMVM.Não estando a Boavista SAD cotada em bolsa, a contrapartida mínima da oferta será fixada por um auditor independente.