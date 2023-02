CMVM lança simulador para empresas que querem entrar em bolsa

"Sandbox": não é só o popular jogo ligado ao metaverso, mas sim o programa que a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pretende implementar, para facilitar a entrada de empresas em bolsa.O objetivo é "desmistificar" e "dar experiência" às empresas, que temem fazê-lo devido aos problemas burocráticos, segundo explicou durante a apresentação dos objetivos do supervisor para 2023, Luís Laginha de Sousa, presidente da instituição.Assim, o "Sandbox" será um programa simulador, em que as companhias poderão enviar documentos à CMVM e ter uma relação entre regulador e regulado, com direito a "feedback" e sem haver sanções, como aconteceria se fosse uma situação real de incumprimento.No que toca à prazos, Laginha de Sousa explicou que não há uma data concreta para que este programa possa entrar em vigor."Não temos nenhuma data concreta mas estes são objetivos para 2023, pelo que gostávamos que tivesse uma visibilidade em termos de execução e quanto mais cedo melhor", frisou o presidente.Até ao momento, "há detalhes que não estão tão elaborados". Já relativamente à expectativa do número de empresas que podem aderir a este simulador, a CMVM "não tem metas".O administrador Juliano Ferreira acrescentou que "está a ser desenhado o molde" deste projeto.Os administradores da CMVM falavam durante a apresentação dos objetivos do supervisor dos mercados para este ano, de onde se destaca também "a análise e a promoção dos investimentos a longo prazo", através da colaboração da academia e outras parte, tendo em vista a literacia financeira.O regulador comprometeu-se ainda a criar um fórum de peritos sobre blockchain - não tendo apresentado uma data para tal - e a constituição de um guia de sustentabilidade para as empresas.