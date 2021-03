Os quatro ases de Wall Street que dançam no fio da navalha

As palavras são de Michael Burry. O investidor que ficou imortalizado no filme “A queda de Wall Street” usou o seu Twitter para alertar que os “mercados estavam a dançar no fio da navalha”. Craig Kisner, analista e gestor financeiro, garante que “já vimos este filme antes”. Os alertas sobre uma possível bolha especulativa nas bolsas dos EUA têm surgido com mais força recentemente, à medida que novos máximos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...