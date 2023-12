Palavras de Powell atingem "perfect pitch" em Wall Street. Dow Jones em máximos históricos

o mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores, as expectativas de cortes nas taxas de juro de referência são atualizadas para 2024. A nova expectativa é de cortes em 75 pontos base no próximo ano, face aos anteriores 50 na previsão de setembro.





As palavras aconchegantes de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, levaram os principais índices em Wall Street a máximos intradiários e de fecho da sessão.Após ter sido conhecida a decisão de manter as taxas de juro inalteradas pela terceira reunião consecutiva esta quarta-feira, o responsável máximo do banco central dos Estados Unidos afirmou que o "timing" de cortes das taxas de juro diretoras já está ser discutido.O Dow Jones pulou 1,4% encerrando nos 37.090,24 pontos - um valor nunca antes alcançado. Por sua vez, o S&P 500 subiu 1,37% para os 4.707,09 pontos, também perto de máximos históricos, alcançados em dezembro de 2021. O tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,38% para os 14.733,96 pontos, o valor mais elevado desde janeiro de 2022.As projeções económicas, que constam do "dot plot",Os investidores parecem estar satisfeitos com Jerome Powell a reconhecer que a inflação está, efetivamente a desacelerar e que poderá agora prosseguir com uma abordagem menos agressiva à política monetária.