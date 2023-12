Apostas em cortes de juros levam a "rally" da dívida. "Yield" portuguesa em mínimos de um ano

Os juros aliviam de forma expressiva na Zona Euro, nos EUA e no Reino Unido, numa altura em que as apostas sobre cortes de juros diretores são reforçadas pelas mais recentes palavras da Reserva Federal (Fed) norte-americana.





A "yield" das Bunds alemãs a 10 anos – "benchmark" para o mercado europeu – recua 13,9 pontos base para 2,030%, renovando mínimos de meados de dezembro do ano passado.





Os juros da dívida portuguesa – que vence em 2033- subtraem 15,9 pontos base para 2,651%, o que não acontecia desde 7 de dezembro do ano passado.





Leia Também Taxa Euribor sobe a três meses e desce a seis e a 12 meses

A taxa de rendibilidade dos títulos espanhóis com a mesma maturidade alivia 15,9 pontos base para 3,009%. Já a "yield" da dívida italiana a 10 anos recua 17,8 pontos base para 3,743%.





"A Fed entregou um presente de Natal antecipado aos mercados. O próximo passo são os cortes [nos juros] e o mercado antecipa um ciclo de flexibilização mais rápido e acentuado", defende Kellie Wood, número dois do departamento de "fixed income" da Schroders em Sidney. Leia Também Palavras de Powell atingem "perfect pitch" em Wall Street. Dow Jones em máximos históricos

Ainda que, esta quinta-feira o presidente da Fed, Jerome Powell, tenha declarado que a possibilidade de uma nova subida de juros não está, por isso, "fora da mesa", o mercado focou-se na revelação de que os membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) discutiram o cortes de juros e do "dot plot", que aponta para cortes de 75 pontos base na taxa dos fundos federais no próximo ano, uma esperança já espelhada no mercado de derivados.





Após o fim da reunião de dois dias da Fed, os juros da dívida norte-americana a 10 anos cairam, pela primeira desde agosto, abaixo da fasquia dos 4%, estando na fasquia dos 3,930%.





Ainda que o ditado ensine que "não se deve lutar contra a Fed" ("Don't Fight the Fed", em inglês) após o "dot plot" do banco central, os "traders" duplicaram as apostas e apontam agora para um corte de 150 pontos base da taxa dos fundos federais no próximo ano.





Na Zona Euro, onde os investidores esperam que o BCE continue a manter as taxas de juro diretoras inalteradas depois da reunião desta quinta-feira, a especulação é também de que haja uma redução da mesma ordem nas taxas de juro diretoras (150 pontos base).





Fora da Zona Euro, no Reino Unido, os investidores são mais contidos e veem cortes a chegar aos 120 pontos base. O Banco de Inglaterra está reunido esta quinta-feira e dentro de pouco tempo dará conta da sua decisão sobre o futuro dos juros diretores. A "yield" das "gilts" a 10 anos alivia 15,7 pontos base para 3,668%.