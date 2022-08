Pesos pesados dão abertura positiva à bolsa de Lisboa. PSI avança 0,27%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quinta-feira em terreno positivo. O PSI avança 0,27% para os 6.046,41 pontos, com 11 cotadas a subir, duas a descer e outras duas inalteradas face à cotação de fecho da sessão anterior.Três pesos pesados da praça lisboeta lideram os ganhos do principal índice português: a Jerónimo Martins - a empresa com mais peso - valoriza 1,25%, a EDP Renováveis sobe 0,80% e o BCP escala 0,49%.As três empresas acompanham o bom desempenho dos respetivos setores nas bolsas europeias. A Jerónimo Martins poderá estar a valorizar também devido ao anúncio recente da possibilidade de abertura da Biedronka - a cadeia polaca do grupo - aos domingos.Em sentido contrário, a Galp Energia desvaloriza 0,79% a acompanhar a tendência de queda do petróleo nos mercados mundiais, no seguimento de uma quebra na procura de combustíveis e subida nos stocks de crude nos Estados Unidos.Em queda estava também a Corticeira Amorim, a ceder 0,76% no arranque, tendo depois conseguido invertir a tendência de negociação. Inalteradas estão a Semapa e a Greenvolt.Lisboa acompanha assim o sentido de negociação dos seus pares europeus esta manhã, praticamente todos a verde. O índice Stoxx 600 - de referência para o bloco e que agrega as maiores empresas da Europa - sobe 0,10%.Notícia atualizada