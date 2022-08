Lisboa destoa de Europa e fecha em queda. Ibersol é a "estrela" do dia

O PSI fechou a ceder 0,81%, para os 6.030,10 pontos, num dia em que Lisboa contrariou o sentimento positivo vivido nas principais praças europeias. A praça portuguesa não beneficiou dos fortes ganhos das tecnológicas, que impulsionaram as bolsas do Velho Continente.Das 15 cotadas do índice, apenas quatro terminaram a sessão em terreno positivo, enquanto as restantes 11 fecharam no vermelho.O dia foi aziago para as cotadas do setor elétrico, que acompanharam a queda na Europa das "utilities". Assim, a EDPR tombou 3,27%, para 24,86 euros, enquanto a EDP caiu 1,17%, para os 4,894 euros. A REN recuou 1,6% e a Greenvolt deslizou 0,11%.Também penalizado foi o setor do retalho, com a Sonae a perder 1,58% e a Jerónimo Martins a cair 1,15%.A pressionar igualmente o índice, o BCP fechou nos 0,143 euros, uma queda de 0,49%.Pela positiva destacou-se a Corticeira Amorim, com uma subida de 1,93% após ontem ter revelado - depois do fecho dos mercados - uma subida de 20% nos lucros semestrais . A atenuar a quebra no PSI esteve também a Galp, com uma valorização de 1,41%, apesar da descida de mais de 2% nos preços internacionais do crude.Nota ainda para os CTT, que somaram mais 1,36%, e a Semapa, que com uma subida de 0,72% fecha o lote de cotadas do principal índice no verde.Fora do principal índice, o destaque vai para a Ibersol, que avançou 4,78% após ter anunciado a venda dos restaurantes da Burger King à RBI numa operação que lhe pode render uma mais-valia de 160 milhões de euros. Durante a sessão, a Ibersol chegou a ganhar 7,5%.