Pesos pesados derrubam PSI-20 pela segunda sessão

A bolsa nacional está a negociar em queda neste arranque de semana, em linha com as principais praças europeias. A Jerónimo Martins e a Galp são as empresas que mais penalizam.

A bolsa nacional está a negociar em queda esta segunda-feira, 23 de setembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,11% para 5.010,81 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, sete estão em queda, oito em alta e três inalteradas.





Na Europa, os principais índices também começaram a semana com sinal vermelho, numa altura em que as atenções dos investidores estão novamente voltadas para as negociações de alto nível entre os Estados Unidos e a China, que serão retomadas no início do próximo mês, depois de os primeiros contactos das delegações dos dois países em Washington, na semana passada, terem terminado mais cedo do que o previsto.