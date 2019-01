Pharol dispara mais de 8% após acordo com a Oi

As ações da Pharol estão a reagir em forte alta ao anúncio de acordo entre a companhia portuguesa e a Oi para encerrar todos os litígios judiciais no Brasil e em Portugal.

Os títulos avançam um máximo de 8,79% para 0,193 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde 13 de dezembro.

O movimento de alta teve início assim que a Oi emitiu um comunicado a anunciar que tinha chegado a acordo com a empresa liderada por Palha da Silva para encerrar todos os litígios entre as duas companhias.

No âmbito do acordo, a Oi vai pagar à Pharol 25 milhões de euros, que terão de ser utilizados na subscrição do aumento de capital que a Oi está a realizar. A Pharol garante, ainda, a entrega por parte da Oi de 33,8 milhões de ações da Oi que estão em tesouraria, além de a Oi se comprometer a pagar todos os custos com garantias judiciais relativamente a processos em Portugal.

Com a subida na sessão de hoje, a Pharol acumula já uma valorização de 14,46% em 2019. No ano passado as ações desceram 34,72%.





As ações da Pharol reagem fortemente às notícias relacionadas com a Oi, uma vez que a posição acionista da operadora brasileira (cerca de 7% do capital) é o principal ativo da companhia liderada por Palha da Silva. Além deste ativo, tem ainda papel comercial da RioForte.