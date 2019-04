A rede social Pinterest vai avançar com o IPO, tendo o objetivo de encaixar até 1,28 mil milhões de dólares com a operação.

A Pinterest vai mesmo avançar com a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), tendo estipulado que vai vender as ações a um valor entre 15 e 17 dólares. À venda estão 75 milhões de ações, o que eleva até 1,28 mil milhões de dólares o encaixe máximo nesta operação, de acordo com o processo anunciado esta segunda-feira, 8 de abril.

Se se confirmar este preço, o valor que a rede social vai vender as ações no IPO é inferior ao preço a que foram vendidos títulos, em 2017, numa operação privada. Na altura as ações foram alienadas a 21,54 dólares por unidade.

Ainda assim, é possível que o valor de venda das ações suba, tal como aconteceu, por exemplo, com a Lyft, que se estreou em bolsa no final de março. O intervalo inicial apontava para que as ações fossem vendidas entre 62 a 68 dólares, mas os títulos acabaram por ser vendidos a 72 dólares.





A Pinterest fechou 2018 com receitas de publicidade online no valor de 756 milhões de dólares, o que corresponde a um aumento de 60% face ao ano anterior, revelou a empresa citada pela Bloomberg. A empresa terminou o ano com um prejuízo de 63 milhões de dólares, o que compara com os 130 milhões negativos registados em 2017.