A empresa - que não se quer definir como uma rede social ou um motor de busca mas sim uma plataforma de "descoberta visual" - conseguiu levantar 1,4 mil milhões de dólares na oferta pública inicial (IPO, na sigla anglosaxónica). Ao todo foram vendidas 75 milhões de ações. A operação foi liderada pelo Goldman Sachs e o JP Morgan Chase.



Tal como descreve a Bloomberg, a Pinterest opera num ambiente com uma concorrência apertada por causa da hegemonia de plataformas como a Google, o Facebook, o Youtube, o Instagram ou plataformas mais pequenas como o Twitter.



A empresa que agora se estreia em bolsa conjuga na sua plataforma uma diversidade de imagens com uma ligação direta a 265 milhões de utilizadores mensais que estão à procura de produtos para comprar.



A Pinterest junta-se às tecnológicas que fazem fila para se estrearem na bolsa norte-americana. A empresa de mobilidade Lyft estreou-se no mês passado e a Uber prepara-se para o fazer em maio. A Slack e a Airbnb são outras tecnológicas que deverão entrar em bolsa este ano.

A rede social Pinterest estreia-se esta quinta-feira, 18 de abril, em Wall Street, com as ações a 19 dólares, o que coloca a cotada com uma avaliação de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,85 mil milhões de euros).A avaliação poderá ser ainda maior (12,7 mil milhões) tendo em conta as ações preferenciais e opções, o que compara com os 12,3 mil milhões fixados numa ronda de financiamento privado em 2017.