Polacos da V-Ridium tem participação de quase 10% na Greenvolt

V-Ridium, empresa polaca de energias renováveis, detém uma participação de 9,59% no capital da Greenvolt, a subsidiária da Altri que se estreou na bolsa de Lisboa, de acordo com um comunicado enviado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.A juntar a esta participação eram conhecidas outras, como do Santander, Bestinver ou da gestora de fundos dos Países Baixos, Nationale-Nederlanden.

Os fundos geridos pela Santander Asset Management detêm 2,713% do capital e direitos de voto na Greenvolt e a Bestinver Gestión também adquiriu uma participação qualificada (acima de 2%) no seu capital no âmbito da oferta pública inicial (IPO).