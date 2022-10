Potencial sucessor de Warren Buffett reforça em 68 milhões posição na Berkshire

Greg Abel, de 60 anos, que está na lista para vir a suceder a Warren Buffett como CEO da Berkshire Hathaway, reforçou a sua posição no conglomerado que espera um dia vir a liderar.

Segundo a informação comunicada ao regulador do mercado de capitais dos EUA, Greg Abel adquiriu cerca de 68 milhões de dólares em ações da Berkshire no mês passado. Cada uma dessas ações de classe A segue esta terça-feira a negociar nos 422.314,88 dólares, a ganhar 2,18% face ao fecho de segunda-feira.

Esta compra, sublinha a Bloomberg, pode ser uma forma de começar a tranquilizar os accionistas, que já tinham suscitado alguns receios. É que Greg Abel, que supervisiona os negócios da Berkshire não ligados aos seguros, não tem sido um detentor de relevo das ações da empresa – ao contrário de Buffett.

Este reforço da sua posição no capital da holding aumenta assim as suas hipóteses no jogo da sucessão de Buffett quando o atual CEO sair.





No ano passado, o próprio Buffett declarou que o seu provável sucessor seria Greg Abel – e que, se algo acontecesse a Abel, o cargo de presidente executivo seria atribuído ao atual vice-presidente das operações de seguros da Berkshire, Ajit Jain.

Buffett e o império Berkshire

Warren Buffett construiu a Berkshire Hathaway ao longo de várias décadas, a partir de uma fabricante têxtil que tinha entrado em processo de falência, transformando-a numa poderosa empresa com uma enorme diversificação das áreas de negócio, desde os seguros à energia, passando pelos bens de consumo ao fabrico de doçaria.



O multimilionário alcançou estes resultados através de uma filosofia de gestão que se focaliza na importância dos resultados financeiros trimestrais e que dá autonomia aos diretores das dezenas de subsidiárias da Berkshire.

Não é à toa que chamam a este célebre investidor norte-americano o "Oráculo de Omaha", localidade onde tem sede a empresa a que preside. Em dia de assembleia-geral da Berkshire Hathaway, são milhares os accionistas que se reúnem para o ouvir. O evento é conhecido como "Woodstock dos Capitalistas" e os seus conselhos são seguidos por uma legião de fãs.

Com 92 anos, o homem que adora pipocas, que toca guitarra havaiana e que diz que é capaz de comer sandes de presunto durante 50 dias seguidos, é também um dos investidores mais respeitados do mundo. Quando gosta de uma coisa, gosta mesmo e não enjoa. Tal como as sandes de presunto, também se mantém fiel a muitos dos seus investimentos. Sempre com muita paciência.

Há muitos anos que se avança com hipóteses para o seu sucessor na Berkshire Hathaway e neste momento Greg Abel parece o mais bem posicionado para o substituir no leme da holding.